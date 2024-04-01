Коллегия одобрила кандидата на пост главы Верховного суда

Как отмечала «Адвокатская газета», назначение Подносовой «произошло со скоростью, дотоле не виданной в судебной системе, — вся процедура уложилась практически в неделю». Подносова на тот момент «не имела никакого отношения к арбитражной системе», но в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.