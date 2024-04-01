Алибек Куантыров получил новую должность

Алибек Куантыров назначен генеральным директором KazEnergy. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Телеграм-канал petrocouncil.kz.
Алибек Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет по стипендии «Болашақ», магистр прикладной экономики.
Член Президентского молодежного кадрового резерва.
В разные годы работал и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК., также работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
В период 2010—2013 годы — заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.
В 2013 году был заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2013—2019 годы — работал на различных должностях в Администрации президента РК.
В 2019—2021 годы — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого президента.
В 2021—2022 годы — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С января 2022 года по февраль 2024 года — министр национальной экономики РК.