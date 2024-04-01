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Алибек Куантыров получил новую должность

Бывший глава Миннацэкономики стал генеральным директором KazEnergy.

Источник: petrocouncil.kz

Алибек Куантыров назначен генеральным директором KazEnergy. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Телеграм-канал petrocouncil.kz.

Алибек Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет по стипендии «Болашақ», магистр прикладной экономики.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

В разные годы работал и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК., также работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В период 2010—2013 годы — заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК.

В 2013 году был заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2013—2019 годы — работал на различных должностях в Администрации президента РК.

В 2019—2021 годы — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого президента.

В 2021—2022 годы — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С января 2022 года по февраль 2024 года — министр национальной экономики РК.