Метшин о паводках: «Просьба — мониторить ситуацию не из кабинетов»

«Сами на этой неделе проедем, посмотрим. Нужно быть на связи с ТОСами, предприятиями, жителями, но и самое важное — реакция должна быть оперативной. Поэтому просьба мониторить ситуацию не из кабинетов, не тогда, когда что-то уже случится, а держать на контроле до завершения паводка. Ногами проходить».