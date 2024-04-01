В Молдавии стартовали совместные с Румынией и США учения JCET-2024

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. В Молдавии стартовали учения JCET-2024, в которых также принимают участие солдаты батальонов спецназначения из Румынии и США, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии и Соединенных Штатов Америки на многонациональных учениях JCET-2024 (Joint Combined Exchange Training). Обучение будет проходить в учебных центрах национальной армии с 1 по 19 апреля текущего года».
Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими бойцами спецназа, а также повышение уровня оперативной совместимости. В этом году в учениях примут участие представители службы государственной охраны, а также отряда специального назначения «Пантера».
Согласно сценарию, бойцам предстоит совершить прыжки с парашютом, сложные боевые стрельбы днем и ночью, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач. Жителей Молдавии предупреждают, что в рамках учений по дорогам страны будут перевозить технику.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.