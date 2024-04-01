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Лукашенко: Беларусь готова помочь Орловской области, которой сегодня непросто

По словам белорусского лидера, республика может оказать поддержку в плане защиты мирного населения этого региона РФ.

Источник: AP 2023

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помочь Орловской области России, передает корреспондент Sputnik.

«Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать в ближайшее время вам не дадут. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры», — сказал он на встрече с губернатором региона Андреем Клычковым в понедельник.

По словам главы государства, если Беларусь в этом плане может оказать поддержку, то она готова это сделать.

Лукашенко Александр