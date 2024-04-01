Лукашенко: Беларусь готова помочь Орловской области, которой сегодня непросто

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси помочь Орловской области России, передает корреспондент Sputnik.
«Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать в ближайшее время вам не дадут. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры», — сказал он на встрече с губернатором региона Андреем Клычковым в понедельник.
По словам главы государства, если Беларусь в этом плане может оказать поддержку, то она готова это сделать.