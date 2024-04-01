Лукашенко: Беларусь готова помочь Орловской области, которой сегодня непросто

«Сегодня Орловщине очень непросто. Я это вижу, понимаю. Спокойно жить и работать в ближайшее время вам не дадут. Поэтому приходится в сложнейших условиях решать задачи по защите мирного населения и объектов критической инфраструктуры», — сказал он на встрече с губернатором региона Андреем Клычковым в понедельник.