Куандык Бишимбаев не признал вину в умышленном убийстве

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской жены, выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой, однако отказался признавать вину в ее умышленном убийстве, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Мне очень сложно говорить, я хотел бы, не рассчитывая на прощение, но это человеческий долг, тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть. Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Я не говорю, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат. Я понимаю, что это невосполнимая утрата и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Поэтому, наверное, это первое, что я бы хотел сказать сейчас».
«Я перед Всевышним готов ответить. Я любил Салтанат. Я не планировал совершить этот бессмысленный акт. В этом не было умысла, задумки и особой жестокости. Все родственники и брат Салтанат устроили пиар-кампанию по искажению информации… Я вынужден себя защищать. Пять месяцев против меня формируется предубеждение любыми искажениями», — сказал также Куандык Бишимбаев.
Напомним, 11 марта в Астане начались предварительные слушания по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Председательствует на слушаниях судья Айжан Кульбаева.
Экс-чиновнику предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 99 ч. 2 п. 5 УК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью), ст. 110 ч. 2 п. 1 УК (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного). 12 марта стало известно, что дело бывшего главы Миннацэкономики, которого обвиняют в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой, рассмотрит суд присяжных.
9 ноября 2023 года появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева, ранее осужденного за коррупцию, в одном из ресторанов Астаны. Сообщалось, что причиной задержания стало подозрение в убийстве его супруги Салтанат Нукеновой. По данным полиции, женщина погибла от побоев.