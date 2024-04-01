Куандык Бишимбаев не признал вину в умышленном убийстве

«Мне очень сложно говорить, я хотел бы, не рассчитывая на прощение, но это человеческий долг, тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители. Мне было сложно первое время осознать ее смерть. Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Я не говорю, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат. Я понимаю, что это невосполнимая утрата и знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Поэтому, наверное, это первое, что я бы хотел сказать сейчас».