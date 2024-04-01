Мэр Сергей Шелест выехал на проверку дорог в Октябрьский и Центральный округа Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал об обращениях горожан по поводу подтоплений и ям на дорогах. По его словам, в целом специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства подготовились к паводку: прочистили ливнёвки, отпарили дождеприёмные колодцы и ведут откачку воды с проблемных участков. Вместе с тем ведётся и аварийно-восстановительный ремонт дорог.