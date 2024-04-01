Мэр Сергей Шелест выехал на проверку дорог в Октябрьский и Центральный округа Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал об обращениях горожан по поводу подтоплений и ям на дорогах. По его словам, в целом специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства подготовились к паводку: прочистили ливнёвки, отпарили дождеприёмные колодцы и ведут откачку воды с проблемных участков. Вместе с тем ведётся и аварийно-восстановительный ремонт дорог.
«Стараемся оперативно отрабатывать такие обращения через окружные дорожно-эксплуатационные участки УДХБ и управляющие компании. Где-то проблему удается решить отправкой спецтехники и дорожных бригад, где-то необходимы серьезные инженерные решения», — сообщил мэр.
Сергей Шелест также выехал на территории Октябрьского и Центрального округов. По итогам объезда он поручил главам округов активнее реагировать на сигналы с мест и вместе с руководителями ДЭУ ежедневно объезжать территории в поисках проблемных мест.
Также в мэрии подчеркнули, что департамент контроля и департамент информационной политики совместно с регоператором ООО «Магнит» в этом году подготовит и распространит информацию о том, куда можно обращаться за вывозом веток, шин и негабаритного мусора.