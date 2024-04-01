Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США

«Первое судно со сжиженным природным газом из США прибыло на недавно введенный в эксплуатацию терминал Александруполис в Греции, и на этом судне у Energocom (госкомпании, которая закупает энергоресурсы — ред.) находится пробный груз в 2,6 миллиона кубометров газа… Таким образом, в первые два дня апреля потребители правобережья Днестра в Молдавии будут использовать в своих домохозяйствах газ из США», — написал Парликов.