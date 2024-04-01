Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США

Минэнерго: Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США.

Источник: Depositphotos.com

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Жители Молдавии в первые два дня апреля смогут воспользоваться топливом из пробной партии сжиженного газа, закупленного у США, сообщил министр энергетики Виктор Парликов на своей странице в соцсети Facebook*.

Парликов в начале января заявил, что Молдавия продолжает диверсифицировать источники поставок газа и планирует впервые использовать для доставки топлива морские пути. Министр пояснил, что республика закупит сжиженный газ у США, он будет доставлен кораблем в терминал сжиженного нефтяного газа в греческом Александруполисе.

«Первое судно со сжиженным природным газом из США прибыло на недавно введенный в эксплуатацию терминал Александруполис в Греции, и на этом судне у Energocom (госкомпании, которая закупает энергоресурсы — ред.) находится пробный груз в 2,6 миллиона кубометров газа… Таким образом, в первые два дня апреля потребители правобережья Днестра в Молдавии будут использовать в своих домохозяйствах газ из США», — написал Парликов.

По его словам, Energocom стал первой компанией, которая использовала межсоединение между Грецией и Болгарией и весь вертикальный газовый коридор для транспортировки газа в Молдавию и подземные хранилища на Украине.

Energocom начал сотрудничество с DEPA в апреле 2023 года, а 30 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в области поставок природного газа, включая сжиженный природный газ.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.