Эксперт сказал, в чем опасность размещения контингента войск НАТО на полигонах у границ Беларуси

Американский контингент будет развернут на постоянной основе на полигоне у литовского города Пабраде, что в 10 километрах от белорусской границы. Как сообщили в эфире СТВ, размещение контингента войск НАТО в непосредственной близости от границы с Беларусью создает угрозу безопасности.
— Почему проблема заключается именно в размещении на полигонах? Потому что именно там можно достаточно скрытно и свободно под видом проведения учений создать какие-то элементы ударных группировок войск, — отметил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Он подчеркнул, что обстановка на западных рубежах на данный момент достаточно сложная.