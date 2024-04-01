Эксперт сказал, в чем опасность размещения контингента войск НАТО на полигонах у границ Беларуси

Американский контингент будет развернут на постоянной основе на полигоне у литовского города Пабраде, что в 10 километрах от белорусской границы. Как сообщили в эфире СТВ, размещение контингента войск НАТО в непосредственной близости от границы с Беларусью создает угрозу безопасности.