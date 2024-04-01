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Эксперт сказал, в чем опасность размещения контингента войск НАТО на полигонах у границ Беларуси

Эксперт сказал, в чем опасность контингентов НАТО на полигонах у границ Беларуси.

Источник: president.gov.by

Американский контингент будет развернут на постоянной основе на полигоне у литовского города Пабраде, что в 10 километрах от белорусской границы. Как сообщили в эфире СТВ, размещение контингента войск НАТО в непосредственной близости от границы с Беларусью создает угрозу безопасности.

— Почему проблема заключается именно в размещении на полигонах? Потому что именно там можно достаточно скрытно и свободно под видом проведения учений создать какие-то элементы ударных группировок войск, — отметил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Он подчеркнул, что обстановка на западных рубежах на данный момент достаточно сложная.

НАТО