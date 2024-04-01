Алихан Смаилов получил новую должность

«Указом главы государства Смаилов Алихан Асханович назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Ранее указанный пост занимала Наталья Годунова.
Напомним, с января 2022 года по февраль 2024 года Алихан Смаилов занимал пост премьер-министра Казахстана.
6 февраля правительство страны ушло в отставку. После этого Смаилов высказывался о времени, проведенном во главе правительства. По его словам, эти два года носили переломный характер для общества.
Также, по данным ИПС «Параграф», Алихан Смаилов родился в декабре 1972 года в Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет имени аль-Фараби (1994) по специальности «Прикладная математика», а также Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан (1996), получив степень «Магистр государственного управления».
За свою карьеру, в числе прочего, занимал следующие должности: заместитель председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан (03.1998−04.1998); председатель Агентства Республики Казахстан по статистике (11.1999−02.2003); вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (02.2003−2003); вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2006−01.2007); президент АО «Национальный холдинг “Казагро” (01.2007−11.2008); вице-министр финансов Республики Казахстан (21.11.2008−10.2009); председатель Агентства РК по статистике (27.10.2009−13.08.2014); помощник президента РК (11.12.2015−18.09.2018); министр финансов РК (18.09.2018−25.02.2019); первый заместитель премьер-министра РК — министр финансов РК (25.02.2019−05.2020); первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (18.05.2020, переназначен с 18.01.2021−05.01.2022).
По информации с официального сайта ведомства, Высшая аудиторская палата осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту Республики Казахстан.