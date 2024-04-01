Алихан Смаилов получил новую должность

За свою карьеру, в числе прочего, занимал следующие должности: заместитель председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан (03.1998−04.1998); председатель Агентства Республики Казахстан по статистике (11.1999−02.2003); вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (02.2003−2003); вице-министр финансов Республики Казахстан (02.2006−01.2007); президент АО «Национальный холдинг “Казагро” (01.2007−11.2008); вице-министр финансов Республики Казахстан (21.11.2008−10.2009); председатель Агентства РК по статистике (27.10.2009−13.08.2014); помощник президента РК (11.12.2015−18.09.2018); министр финансов РК (18.09.2018−25.02.2019); первый заместитель премьер-министра РК — министр финансов РК (25.02.2019−05.2020); первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (18.05.2020, переназначен с 18.01.2021−05.01.2022).