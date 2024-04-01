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ЧП на руднике «Пионер», «Мир» в Армении и легитимность Зеленского. Темы брифинга Пескова

ЧП на руднике «Пионер» в Амурской области, отказ армянских банков принимать карты «Мир», «гаванский синдром» и легитимность Зеленского на посту президента Украины стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле.

Глава государства «традиционно продолжает заниматься региональной тематикой» и проведет встречу с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

Об отказе армянских банков принимать карты «Мир»

Армянские банки перестали с апреля принимать карты «Мир» не из-за политики Еревана, а из-за беспрецедентного давления США: «Конечно же, экономические учреждения — компании, банки, другие учреждения — принимают меры для того, чтобы хеджировать риски».

Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт «Мир» и компенсацией нанесенного давлением США вреда.

О легитимности Зеленского

Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины после истечения официального срока его полномочий 20 мая.

«Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции».

О ситуации на руднике «Пионер»

Президент России Владимир Путин получает все доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области.

«Все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией, которая возникла, все эти меры были приняты. Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть».

О новом миграционном ведомстве

«Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались».

О «гаванском синдроме»

Тема «гаванского синдрома» не нова, на Западе ее чаще всего увязывали с обвинениями в адрес российской стороны: «Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал».

О выдвижении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда

«В данном случае Высшая квалификационная комиссия [судей] реализует свои полномочия».

«Там, где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом и блестяще это делают. Никаких здесь ни ограничений, ни неравенства нет, поэтому эта тема так остро не стоит».

О возможности женщины стать президентом России

«Что касается женщины-президента, в конституции записано, кто может стать президентом страны. Никакого деления на мужчин и женщин там нет».

Песков Дмитрий