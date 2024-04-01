ЧП на руднике «Пионер», «Мир» в Армении и легитимность Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле.
Глава государства «традиционно продолжает заниматься региональной тематикой» и проведет встречу с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.
Об отказе армянских банков принимать карты «Мир»
Армянские банки перестали с апреля принимать карты «Мир» не из-за политики Еревана, а из-за беспрецедентного давления США: «Конечно же, экономические учреждения — компании, банки, другие учреждения — принимают меры для того, чтобы хеджировать риски».
Россия и Армения продолжают работать над исправлением ситуации с приемом карт «Мир» и компенсацией нанесенного давлением США вреда.
О легитимности Зеленского
Кремль проанализирует ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского на посту президента Украины после истечения официального срока его полномочий 20 мая.
«Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции».
О ситуации на руднике «Пионер»
Президент России Владимир Путин получает все доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области.
«Все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией, которая возникла, все эти меры были приняты. Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть».
О новом миграционном ведомстве
«Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались».
О «гаванском синдроме»
Тема «гаванского синдрома» не нова, на Западе ее чаще всего увязывали с обвинениями в адрес российской стороны: «Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал».
О выдвижении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда
«В данном случае Высшая квалификационная комиссия [судей] реализует свои полномочия».
«Там, где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом и блестяще это делают. Никаких здесь ни ограничений, ни неравенства нет, поэтому эта тема так остро не стоит».
О возможности женщины стать президентом России
«Что касается женщины-президента, в конституции записано, кто может стать президентом страны. Никакого деления на мужчин и женщин там нет».