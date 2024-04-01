Минобр утвердил даты ЦТ-2024

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило график проведения централизованного тестирования в 2024 году.
Для каждого предмета установлены конкретные даты. Так, ЦТ по белорусскому и русскому языку пройдет 30 мая — в эти же дни состоится ЦЭ у 11-классников.
Тестирование по остальным предметам пройдет в следующие дни:
- математика — 27 мая и 3 июня;
- биология — 27 мая и 3 июня;
- обществоведение — 27 мая и 6 июня;
- химия — 27 мая и 6 июня;
- физика — 27 мая и 6 июня;
- история Беларуси — 27 мая и 6 июня;
- иностранный язык — 27 мая и 3 июня;
- география — 27 мая и 3 июня;
- всемирная история — 27 мая и 3 июня.
Абитуриенты смогут выбрать, в какой день им будет предпочтительнее сдавать тот или иной предмет.
Важный момент: выпускникам школ, которые будут писать ЦЭ по белорусскому или русскому языку, а также второму предмету на выбор, сдавать ЦТ по этим же предметам не нужно.
Кроме того, Минобр назначил резервные дни для проведения ЦТ: 19 и 21 июня — по всем предметам, 23 июня — отдельно по русскому и белорусскому языкам. Время начала испытания не изменилось — 11:00.
Регистрация на централизованное тестирование начнется 9 апреля и закончится 22 апреля. Испытание проведут в 40 пунктах — как правило, это вузы и колледжи. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля — почти через месяц после завершения ЦТ.