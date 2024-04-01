Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобр утвердил даты ЦТ-2024

Централизованное тестирование является одним из этапов вступительных испытаний в вуз: поступающим после школы нужно сдать один предмет, выпускникам прошлых лет и колледжей — три.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси установило график проведения централизованного тестирования в 2024 году.

Для каждого предмета установлены конкретные даты. Так, ЦТ по белорусскому и русскому языку пройдет 30 мая — в эти же дни состоится ЦЭ у 11-классников.

Тестирование по остальным предметам пройдет в следующие дни:

  • математика — 27 мая и 3 июня;
  • биология — 27 мая и 3 июня;
  • обществоведение — 27 мая и 6 июня;
  • химия — 27 мая и 6 июня;
  • физика — 27 мая и 6 июня;
  • история Беларуси — 27 мая и 6 июня;
  • иностранный язык — 27 мая и 3 июня;
  • география — 27 мая и 3 июня;
  • всемирная история — 27 мая и 3 июня.

Абитуриенты смогут выбрать, в какой день им будет предпочтительнее сдавать тот или иной предмет.

Важный момент: выпускникам школ, которые будут писать ЦЭ по белорусскому или русскому языку, а также второму предмету на выбор, сдавать ЦТ по этим же предметам не нужно.

Кроме того, Минобр назначил резервные дни для проведения ЦТ: 19 и 21 июня — по всем предметам, 23 июня — отдельно по русскому и белорусскому языкам. Время начала испытания не изменилось — 11:00.

Регистрация на централизованное тестирование начнется 9 апреля и закончится 22 апреля. Испытание проведут в 40 пунктах — как правило, это вузы и колледжи. Сертификаты начнут выдавать с 1 июля — почти через месяц после завершения ЦТ.

образование