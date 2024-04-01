Сотрудник районной администрации Башкирии ушел на СВО добровольцем

Также можно обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы», военкомат по месту жительства или в пункт отбора по контракту РБ в Уфе по адресу Революционная, 156. Заявки также принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.