Сотрудник районной администрации Башкирии ушел на СВО добровольцем

Военнослужащий с позывным Мура в конце марта приехал домой в краткосрочный отпуск. Он рассказал, что ранее уже служил в горячей точке — в Чечне, поэтому посчитал своей обязанностью отправиться на спецоперацию.
«Это мой долг — защищать нашу страну. Хочу, чтобы мои сыновья мной гордились и чтоб я для них был примером», — сказал Мура.
Напомним, в Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу по контракту можно уточнить по номерам:
117 — единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации.
122 или
Также можно обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы», военкомат по месту жительства или в пункт отбора по контракту РБ в Уфе по адресу Революционная, 156. Заявки также принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.