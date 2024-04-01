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Сотрудник районной администрации Башкирии ушел на СВО добровольцем

Водитель администрации Альшеевского района отправился на спецоперацию добровольцем. Об этом сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

Военнослужащий с позывным Мура в конце марта приехал домой в краткосрочный отпуск. Он рассказал, что ранее уже служил в горячей точке — в Чечне, поэтому посчитал своей обязанностью отправиться на спецоперацию.

«Это мой долг — защищать нашу страну. Хочу, чтобы мои сыновья мной гордились и чтоб я для них был примером», — сказал Мура.

Напомним, в Башкирии продолжается набор в ряды добровольцев. Информацию о поступлении на службу по контракту можно уточнить по номерам:

117 — единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации.

122 или 8 (347) 218−19−19 — ситуационный центр.

8 (347) 248−29−31 — пункт отбора.

Также можно обратиться в любой офис МФЦ «Мои документы», военкомат по месту жительства или в пункт отбора по контракту РБ в Уфе по адресу Революционная, 156. Заявки также принимаются через Госуслуги, чат-бот в Телеграм и официальный сайт башбат.рф.