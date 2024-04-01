МВД: срок пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней

В число новых правил входит создание цифрового профиля иностранца и реестра работодателей и иностранных работников. При въезде в Россию граждане других стран также будут обязаны сдать биометрические данные и подписать соглашение о лояльности, в котором сказано об ограничении права на въезд в страну при нарушении местных законов. Кроме того, будет создан единый документ, заменяющий выдаваемые сегодня разрешения на проживание и работу.