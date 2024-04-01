МВД: срок пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней

«Комплексный законопроект в сфере миграции создаст необходимые условия для практического осуществления мер, связанных с ограничением отдельных прав иностранных граждан и возложением на них дополнительных обязанностей», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.
Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, в порядке не требующем получения визы, составляет 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.
В число новых правил входит создание цифрового профиля иностранца и реестра работодателей и иностранных работников. При въезде в Россию граждане других стран также будут обязаны сдать биометрические данные и подписать соглашение о лояльности, в котором сказано об ограничении права на въезд в страну при нарушении местных законов. Кроме того, будет создан единый документ, заменяющий выдаваемые сегодня разрешения на проживание и работу.
Высылку иностранцев из России, согласно законопроекту, будут осуществлять как суды в качестве наказания, так и органы исполнительной власти в качестве принуждения. Надзор за пребыванием иностранных граждан будет осуществлять полиция.
Ужесточение миграционной политики в России стали обсуждать после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Четверо предполагаемых террористов имеют гражданство Таджикистана. Минтруда Таджикистана на этом фоне зафиксировало отток мигрантов из РФ, а также случаи притеснения таджиков в стране «на бытовом уровне».