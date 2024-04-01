С 1 апреля автомобильные права мигрантов в РФ стали недействительны

Закон, вступивший в силу 1 апреля 2024 года, устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства.

За вождение с недействительными правами в России грозит штраф (до 15 тыс. рублей) и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Российские водительские удостоверения для управления легковыми автомобилями на основании иностранных национальных прав будут выдавать после успешной сдачи теоретического экзамена. Автошколу при этом посещать не надо. Практический экзамен в ГИБДД таким водителям также не придется сдавать. Обязательное условие — нужно будет представить медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.