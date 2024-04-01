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С 1 апреля автомобильные права мигрантов в РФ стали недействительны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Все водители, получившие российское гражданство или вид на жительство, не смогут управлять автомобилем по иностранным правам, если с момента переезда в Россию прошло более года. Им придется пересдать экзамен на получение российского водительского удостоверения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Закон, вступивший в силу 1 апреля 2024 года, устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства.

За вождение с недействительными правами в России грозит штраф (до 15 тыс. рублей) и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ.

Российские водительские удостоверения для управления легковыми автомобилями на основании иностранных национальных прав будут выдавать после успешной сдачи теоретического экзамена. Автошколу при этом посещать не надо. Практический экзамен в ГИБДД таким водителям также не придется сдавать. Обязательное условие — нужно будет представить медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Водители грузовиков и автобусов должны будут проходить полный цикл обучения в автошколах и сдавать экзамены.

Как отмечали инициаторы поправок в закон, изменения необходимы, потому что зачастую иностранцы, получившие гражданство РФ или вид на жительство, не спешат менять водительские права и уклоняются от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.

Напомним, что российское МВД разработало законопроект, который предлагает ввести режим контролируемого пребывания для иностранцев, находящихся в стране нелегально.