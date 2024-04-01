С 1 апреля автомобильные права мигрантов в РФ стали недействительны

Закон, вступивший в силу 1 апреля 2024 года, устанавливает, что иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства.
За вождение с недействительными правами в России грозит штраф (до 15 тыс. рублей) и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.
Исключения составят водительские права россиян, выданные в Белоруссии, и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ.
Водители грузовиков и автобусов должны будут проходить полный цикл обучения в автошколах и сдавать экзамены.
Как отмечали инициаторы поправок в закон, изменения необходимы, потому что зачастую иностранцы, получившие гражданство РФ или вид на жительство, не спешат менять водительские права и уклоняются от прохождения обязательного медицинского освидетельствования.
Напомним, что российское МВД разработало законопроект, который предлагает ввести режим контролируемого пребывания для иностранцев, находящихся в стране нелегально.