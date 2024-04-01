В администрации главы Татарстана появится новый отдел

Отдел был выведен из состава экспертного департамента в целях совершенствования деятельности администрации раиса. Руководителя нового подразделения обяжут раскрывать данные о доходах и имуществе. Ему также нельзя будет иметь счета в зарубежных банках и использовать иностранные финансовые инструменты.