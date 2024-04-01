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В администрации главы Татарстана появится новый отдел

Подразделение будет отвечать за подготовку официальных выступлений раиса.

В администрации раиса Татарстана появится новое подразделение — отдел подготовки официальных выступлений главы республики. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

Отдел был выведен из состава экспертного департамента в целях совершенствования деятельности администрации раиса. Руководителя нового подразделения обяжут раскрывать данные о доходах и имуществе. Ему также нельзя будет иметь счета в зарубежных банках и использовать иностранные финансовые инструменты.

Ранее Минниханов поручил оперативно реагировать на затопления в Татарстане.