В администрации главы Татарстана появится новый отдел

В администрации раиса Татарстана появится новое подразделение — отдел подготовки официальных выступлений главы республики. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.
Отдел был выведен из состава экспертного департамента в целях совершенствования деятельности администрации раиса. Руководителя нового подразделения обяжут раскрывать данные о доходах и имуществе. Ему также нельзя будет иметь счета в зарубежных банках и использовать иностранные финансовые инструменты.
Ранее Минниханов поручил оперативно реагировать на затопления в Татарстане.