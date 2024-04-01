МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России: Лучше иметь при себе документы

«Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, это норма. Нашим гражданам лучше иметь при себе документы и цель пребывания в той или иной стране. К нам в посольство пока не обращались, что кого-то задержали и незаконно удерживают или по каким-то другим жалобам. Если и были какие-то проверки, то это просто проверки».