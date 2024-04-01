«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали, как пройдет весенний призыв

— Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки молодого пополнения в соединения и воинские части Московского, Восточного и Южного военных округов, — уточнил Виталий Малахов. — Всего воинскими эшелонами планируется перевезти более 9000 человек. Воздушными судами гражданской военно-транспортной авиации планируется перевезти около 1500 человек. Основная масса граждан из числа молодого пополнения будет перевезена в составе воинских поездных команд. Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.