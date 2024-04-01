«Отправке подлежат 58 тысяч человек»: в ЦВО рассказали, как пройдет весенний призыв

В России с 1 апреля начался весенний призыв. Он продлится до 15 июля. В Центральном военном округе он будет проходить в 28 субъектах. Исключение составляет лишь ЯНАО, где граждан призывают на военную службу лишь раз в год — осенью.
Подробности призывной кампании рассказал в ходе брифинга начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов.
— Отправке подлежат около 58 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет, — сообщает Виталий Малахов. — Призывные комиссии субъектов Российской Федерации в границах ответственности военного округа начнут работу с 1 апреля. Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы по плану начнутся с 15 апреля.
В Центральном военном округе уточнили, что, как и прежде, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. На сборных пунктах призывникам организуют горячее питание. Там же они переоденутся в военную форму. Помимо этого призывники пройдут через государственную дактилоскопическую регистрацию.
— Всего будет сформировано 14 воинских эшелонов для отправки молодого пополнения в соединения и воинские части Московского, Восточного и Южного военных округов, — уточнил Виталий Малахов. — Всего воинскими эшелонами планируется перевезти более 9000 человек. Воздушными судами гражданской военно-транспортной авиации планируется перевезти около 1500 человек. Основная масса граждан из числа молодого пополнения будет перевезена в составе воинских поездных команд. Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.
Часть призывников направят на военную службу в спортивные и научные роты Минобороны РФ, в военный инновационный технополис «ЭРА» и в научно-производственные подразделения.
— В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут, — прокомментировал Виталий Малахов.
Также с 1 апреля начала работать «горячая линия», организованная штабом Центрального военного округа. По номеру