СК начал проверку по обращению депутатов об организации США и Украиной терактов в РФ

«По итогами рассмотрения обращения депутатов Госдумы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета РФ организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в рамках проверки следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
Ранее сообщалось о том, что Генеральная прокуратура России изучит поступившие от депутатов Госдумы материалы об организации и финансировании ряда терактов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» лицами и организациями, находящимися в США, Германии, Франции и на Кипре. В ведомстве отметили, что материалы будут внимательно изучены, после чего будет рассмотрен вопрос о задействовании механизмов международно-правового сотрудничества.
Депутаты Госдумы направили в генпрокуратуры пяти стран (РФ, Германии, Кипра, США и Франции), а также в Следственный комитет РФ заявление о немедленном расследовании и предотвращении финансирования актов международного терроризма. В приложении к нему депутаты предоставили прямые доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления. Они считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России и всего современного мира. Ранее в СК РФ заявили, что рассмотрят это обращение.