СК начал проверку по обращению депутатов об организации США и Украиной терактов в РФ

Депутаты Госдумы направили в генпрокуратуры пяти стран (РФ, Германии, Кипра, США и Франции), а также в Следственный комитет РФ заявление о немедленном расследовании и предотвращении финансирования актов международного терроризма. В приложении к нему депутаты предоставили прямые доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления. Они считают, что США и их союзники проводят теракты на российской территории руками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и украинских спецслужб. Они потребовали привлечь политическое руководство США и Украины, а также спецслужб этих стран к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России и всего современного мира. Ранее в СК РФ заявили, что рассмотрят это обращение.