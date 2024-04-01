Лукашенко подписал закон «Об ответственном обращении с животными»

В частности, законом предусматривается установление общих правил обращения с животными (животными-компаньонами, лабораторными, служебными животными и животными, используемыми в культурной деятельности и спорте); наделение правительства полномочиями по определению перечня подлежащих регистрации животных-компаньонов и порядка их содержания в домашних условиях; закрепление повышенных требований к содержанию опасных собак (владельцы таких собак будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение); запрет на посещение с животными-компаньонами (кроме собак-поводырей) продовольственных магазинов, организаций здравоохранения и образования, объектов культурной инфраструктуры, физкультурно-спортивных сооружений; ограничение продажи животных несовершеннолетним лицам; обязанность питомников чипировать реализуемый приплод (собак, кошек). При этом для владельцев животных-компаньонов устанавливается право чипирования питомцев.