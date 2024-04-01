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Белорусским военным передали более 200 беспилотников

Более 200 беспилотников физлица передали белорусским военным.

Источник: кадр видео СТВ

До 28 марта частные лица должны были прекратить право собственности на дроны или передать их на хранение в Белаэронавигацию, сообщает sputnik.by.

В эфире СТВ рассказали, что физлица безвозмездно передали военнослужащим более 200 беспилотных летательных аппаратов.

Эксплуатация дронов физлицами была запрещена еще в сентябре прошлого года. Владельцы могли продать их юрлицам или поставить на хранение в Белаэронавигации. Стоимость услуги — от 30 рублей в месяц.

Еще можно было безвозмездно передать дроны военным для выполнения учебно-боевых задач.

Организация «Патриоты Беларуси» создала инициативу «Крылья».

— На данный момент мы собрали уже где-то более 210 дронов. Мы передаем в Министерство обороны, в военные подразделения, — сказала официальный представитель организации Ирина Синькевич.