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Хоценко ввел режим повышенной готовности к природным пожарам в Омской области

МЧС поручено отслеживать их опасность и быть готовыми быстро потушить.

Источник: телеграм-канал

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ввел на территории региона режим повышенной готовности к природным пожарам.

Сотрудникам МЧС поручено отслеживать опасность возгораний в лесах и степях и быть готовыми оперативно их потушить, эвакуировать местных жителей. Главам районов — очистить территории от сухой травы и создать вокруг городов и поселков минерализованные полосы, которые помешают огню перекинуться с лесов на жилые дома.

Ответственный за предупреждение ЧС — зампред правительства Омской области Алексей Ромахин.

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