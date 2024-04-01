Хоценко ввел режим повышенной готовности к природным пожарам в Омской области

Сотрудникам МЧС поручено отслеживать опасность возгораний в лесах и степях и быть готовыми оперативно их потушить, эвакуировать местных жителей. Главам районов — очистить территории от сухой травы и создать вокруг городов и поселков минерализованные полосы, которые помешают огню перекинуться с лесов на жилые дома.