Сотрудничество с ЕАЭС позволит Молдавии перестать брать кредиты, заявил Шор

КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что сотрудничество с Евразийским экономическим союзом позволит Молдавии отказаться от кредитов и начать развивать экономику, не нарушая нейтралитета.
Ранее в понедельник пресс-служба нацбанка Молдавии сообщила, что внешний долг республики в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов.
«Сотрудничество с ЕАЭС даст нам возможность прекратить бесконечно брать кредиты и начать зарабатывать деньги для развития Молдавии. И, что важно, нейтралитет страны не будет нарушен: ЕАЭС — это не военный, а экономический союз. Мы сможем стать суверенной страной и равным игроком на геополитическом поле, имеющем надежных партнеров».
По его словам, Молдавия переживает катастрофу, поскольку «находится в неумелых и продажных руках». Оппозиционер обращает внимание, что в странах ЕЭАС статистика уровня жизни гораздо лучше.
«В Молдавии повышение зарплаты незаметно на фоне инфляции. Треть граждан живут в нищете. Насмехаясь над пенсионерами, правительство с сегодняшнего дня на 6% проиндексировало пенсии. У нас самые высокие — если сравнивать со странами ЕАЭС — тарифы на электроэнергию и газ… В этих условиях люди обречены с трудом сводить концы с концами», — отметил Шор.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.