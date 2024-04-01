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Картополов назвал «хайпом недрузей» слухи о принуждении срочников к контракту

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI назвал слухами «недрузей» информацию о массовом предложении срочникам заключить контракт с Минобороны. По его словам, все происходит добровольно.

Источник: РИА "Новости"

«Это ерунда то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши “недрузья” пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — сказал господин Картополов.

Глава комитета подчеркнул, что право на контрактную службу имеет каждый человек, в том числе, проходящий воинскую службу по призыву. По его словам, призывник, пройдя первичный курс подготовки и приняв присягу, может выбрать: служить по контракту или срочную службу.

19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить численность российской армии в 2024 году до 1,5 млн человек. По его словам, численность контрактников будет доведена до 745 тыс. человек. По данным министра, в декабре 2023 года численность армии России составляла 1,15 млн человек.

Госдума