Картополов назвал «хайпом недрузей» слухи о принуждении срочников к контракту

«Это ерунда то, что срочникам в массовом порядке предлагают заключить контракт. Это наши “недрузья” пытаются ловить какой-то хайп на этой теме. Все происходит абсолютно организовано, понятно, прозрачно и добровольно», — сказал господин Картополов.
Глава комитета подчеркнул, что право на контрактную службу имеет каждый человек, в том числе, проходящий воинскую службу по призыву. По его словам, призывник, пройдя первичный курс подготовки и приняв присягу, может выбрать: служить по контракту или срочную службу.
19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить численность российской армии в 2024 году до 1,5 млн человек. По его словам, численность контрактников будет доведена до 745 тыс. человек. По данным министра, в декабре 2023 года численность армии России составляла 1,15 млн человек.