Картополов назвал «хайпом недрузей» слухи о принуждении срочников к контракту

19 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении увеличить численность российской армии в 2024 году до 1,5 млн человек. По его словам, численность контрактников будет доведена до 745 тыс. человек. По данным министра, в декабре 2023 года численность армии России составляла 1,15 млн человек.