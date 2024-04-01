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Путин отметил заслуги педагога из Татарстана и коллектива КГЭУ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, среди отличившихся есть и татарстанцы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, Почетной грамоты Президента РФ удостоен педагог-организатор Базарно-Матакской средней общеобразовательной школы Алькеевского района Сергей Платонов.

«За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга», — уточняется в документе.

Кроме того, за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку квалифицированных специалистов объявлена благодарность Президента РФ коллективу Казанского государственного энергетического университета.

Путин Владимир