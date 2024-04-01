Болгария назвала белорусам новые сроки подачи на шенгенские визы

Посольство Болгарии в Беларуси объявило на своем официальном сайте, что прием документов на шенгенские визы для белорусов начнется с 15 апреля 2024 года. С этой даты документы начнет принимать визовый центр VFS Global в Минске.
«В других визовых центрах VFS Global на территории Республики Беларусь будут принимать документы с 1 мая 2024 года», — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что информация на сайте визового центра и колл-центра появится 8 апреля.
Напомним, ранее посольство Болгарии в Минске анонсировало выдачу шенгенских виз с 1 апреля. Однако сроки подачи сдвинулись на две недели.