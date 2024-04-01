Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один генерал КСИР погиб при ударе Израиля по иранскому консульству

По информации Tasnim, речь идет о Мохаммаде Хади Хаджи Рахими.

Источник: AP 2023

БЕЙРУТ, 1 апреля. /ТАСС/. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Хади Хаджи Рахими числится среди погибших в результате удара израильских ВВС по консульству Ирана в Дамаске. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, Рахими занимал пост заместителя бригадного генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, который также погиб при нападении на дипмиссию. Согласно информации телеканала Press TV, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР в Ливане и Сирии.