Еще один генерал КСИР погиб при ударе Израиля по иранскому консульству

По его сведениям, Рахими занимал пост заместителя бригадного генерала КСИР Мохаммада Резы Захеди, который также погиб при нападении на дипмиссию. Согласно информации телеканала Press TV, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР в Ливане и Сирии.