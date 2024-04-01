Трюдо изучает возможность поездки в Израиль в ближайшее время

«Я был в Израиле несколько раз, с нетерпением жду возможности поехать туда снова, — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность поездки в эту страну в преддверии очередной годовщины начала палестино-израильского конфликта. — Мы наблюдаем за развитием событий. Я надеюсь, что скоро вернусь [в Израиль]».