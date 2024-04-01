Трюдо изучает возможность поездки в Израиль в ближайшее время

ОТТАВА, 1 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассматривает возможность визита в Израиль в ближайшее время. Об этом он заявил журналистам во время посещения Торонто, его выступление транслировали национальные телеканалы.
«Я был в Израиле несколько раз, с нетерпением жду возможности поехать туда снова, — сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность поездки в эту страну в преддверии очередной годовщины начала палестино-израильского конфликта. — Мы наблюдаем за развитием событий. Я надеюсь, что скоро вернусь [в Израиль]».
На прошлой неделе глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада прекратит экспорт летального и нелетального оружия в Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.