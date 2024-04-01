США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома»

«Гаванский синдром» получил свое название потому, что его первые случаи зафиксировали у американских чиновников из посольства на Кубе в 2016 году. Среди его признаков — головные боли, тошнота, боль в ушах. Они соответствуют симптомам травм головы, однако у тех, кто жаловался на такое недомогание, черепно-мозговых травм не выявили. Лиц, предположительно пострадавших от синдрома, выявляли и в других странах.