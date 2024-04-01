КСИР обвинил Израиль в убийстве двух генералов и пяти офицеров в Дамаске

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление в связи с ударом по зданию иранского консульства в сирийском Дамаске. Корпус подтвердил, что в результате удара погибли два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. В ударе КСИР обвинил армию Израиля.