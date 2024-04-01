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КСИР обвинил Израиль в убийстве двух генералов и пяти офицеров в Дамаске

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил заявление в связи с ударом по зданию иранского консульства в сирийском Дамаске. Корпус подтвердил, что в результате удара погибли два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. В ударе КСИР обвинил армию Израиля.

Источник: Reuters

Согласно заявлению КСИР, опубликованному иранским агентством Tasnim, помимо генералов, в результате удара погибли пять офицеров — Сейед Махди Джалалати, Мохсен Садакат, Али Ага Бабаи, Сайед Али Салехи Розбахани и Хосейн Аманоллахи.