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В МИД осудили удар Израиля по иранскому консульству

Министерство иностранных дел (МИД) России выступило с осуждением удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. В своем Telegram-канале внешнеполитическое ведомство призвало прекратить подобные недопустимые и агрессивные действия.

Источник: Reuters

В МИД также обратились к членам международного сообщества с просьбой сформировать свою позицию и дать правовую оценку произошедшему.

«Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Он объяснил, что в настоящий момент США проводят переговоры «с партнерами в регионе» и собирают дополнительные сведения.

дипломатия