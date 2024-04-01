В МИД осудили удар Израиля по иранскому консульству

В МИД также обратились к членам международного сообщества с просьбой сформировать свою позицию и дать правовую оценку произошедшему.
«Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Он объяснил, что в настоящий момент США проводят переговоры «с партнерами в регионе» и собирают дополнительные сведения.