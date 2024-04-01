В МИД осудили удар Израиля по иранскому консульству

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер во время брифинга отказался комментировать ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Сирии. Он объяснил, что в настоящий момент США проводят переговоры «с партнерами в регионе» и собирают дополнительные сведения.