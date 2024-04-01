Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю

«Отношения с Российской Федерацией сегодня на самом низком уровне за всю историю современной Молдовы. Пока наши украинские друзья проходят такие суровые испытания, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений», — заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Молдова 1».