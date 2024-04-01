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Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю

Отношения Кишинева и Москвы находятся на самом низком уровне за всю историю современной Молдавии. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил глава МИД страны Михай Попшой.

Источник: Reuters

«Отношения с Российской Федерацией сегодня на самом низком уровне за всю историю современной Молдовы. Пока наши украинские друзья проходят такие суровые испытания, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений», — заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Молдова 1».

Он подчеркнул, что действующее правительство Молдавии твердо стоит на позициях поддержки территориальной целостности и независимости Украины.

Ранее, 19 марта, Молдавия объявила одного из сотрудников посольства России в стране персоной нон грата и выразила протест послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков для проведения выборов президента России на территории Приднестровья. На следующий день дипломата попросили покинуть Молдавию в течение трех дней.

Васнецов назвал это недружественным шагом и объяснил МИД республики, что доступ к участию в выборах — неотъемлемое право граждан, которое гарантирует Конституция России.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» предупредила, что Россия ответит на действия Молдавии.

дипломатия