Глава МИД Молдавии назвал отношения с Россией худшими за всю историю

«Отношения с Российской Федерацией сегодня на самом низком уровне за всю историю современной Молдовы. Пока наши украинские друзья проходят такие суровые испытания, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений», — заявил вице-премьер в интервью телеканалу «Молдова 1».
Он подчеркнул, что действующее правительство Молдавии твердо стоит на позициях поддержки территориальной целостности и независимости Украины.
Ранее, 19 марта, Молдавия объявила одного из сотрудников посольства России в стране персоной нон грата и выразила протест послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков для проведения выборов президента России на территории Приднестровья. На следующий день дипломата попросили покинуть Молдавию в течение трех дней.
Васнецов назвал это недружественным шагом и объяснил МИД республики, что доступ к участию в выборах — неотъемлемое право граждан, которое гарантирует Конституция России.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» предупредила, что Россия ответит на действия Молдавии.