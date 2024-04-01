Гости отказываются от участия в ифтаре с Байденом в Белом доме

Как отмечает CNN, гнев и озабоченность по поводу того, как администрация справляется с конфликтом на Ближнем востоке, создают политические проблемы для Байдена, в том числе в таких штатах, как Мичиган, где проживают более 200 тыс. американских избирателей-мусульман. Кроме того, Байдена во время его выступлений, организованных в рамках предвыборной кампании, неоднократно прерывали поддерживающие Палестину активисты. Они, в частности, требуют от вашингтонской администрации добиваться прекращения огня в секторе Газа, а также предоставления дополнительной гуманитарной помощи палестинцам.