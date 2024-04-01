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Гости отказываются от участия в ифтаре с Байденом в Белом доме

По данным телеканала CNN, нежелание посещать мероприятие связано с недовольством позицией администрации президента США относительно палестино-израильского конфликта.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Некоторые гости отказались от участия в ифтаре (трапеза разговения в месяц рамадан) в Белом доме, на котором будет также присутствовать президент США Джо Байден. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, отказы связаны с недовольством гостей позицией администрации Байдена относительно палестино-израильского вопроса.

Как отмечает CNN, гнев и озабоченность по поводу того, как администрация справляется с конфликтом на Ближнем востоке, создают политические проблемы для Байдена, в том числе в таких штатах, как Мичиган, где проживают более 200 тыс. американских избирателей-мусульман. Кроме того, Байдена во время его выступлений, организованных в рамках предвыборной кампании, неоднократно прерывали поддерживающие Палестину активисты. Они, в частности, требуют от вашингтонской администрации добиваться прекращения огня в секторе Газа, а также предоставления дополнительной гуманитарной помощи палестинцам.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Байден Джо