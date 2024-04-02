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Главные анонсы 2 апреля

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» об аресте всех акций контролирующего Киви-банк АО КИВИ.

Источник: РИА "Новости"

На Украине начнется демобилизация солдат срочной службы.

В Вильнюсе глава Евросовета Шарль Мишель и лидеры пяти стран-членов Евросоюза обсудят приоритеты нового политического цикла ЕС.

В Лаосе откроется встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН.

В Москве в арбитражном суде пройдут основные слушания по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения.

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, которые 21 марта отправились к Международной космической станции, вернутся на Землю.

Посольство Болгарии в России начинает прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам.

В США состоятся первичные выборы (праймериз) Демократической и Республиканской партий в штатах Коннектикут, Нью-Йорк, Род-Айленд и Висконсин.