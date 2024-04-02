Главные анонсы 2 апреля

В Москве в арбитражном суде пройдут основные слушания по иску блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, о признании незаконным решения налоговой инспекции о привлечении к ответственности за совершение правонарушения.