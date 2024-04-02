Подроляк: Залужного назначают послом, чтобы избежать спекуляций вокруг его деятельности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Киев отправляет бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на дипломатическую службу, чтобы не возникало спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности после увольнения. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании. Он также сообщал о планах назначить Данилова послом в Молдавии.
«Чтобы убрать все эти спекуляции по поводу того, что будет делать тот или иной человек, который занимал большую должность. Главнокомандующий и секретарь СНБО — это большие должности. Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
При этом Подоляк, отвечая на вопрос о том, получены ли агреманы (согласия на прием посла), сказал, что были предварительные консультации, а «юридические процедуры займут определенное время».
Залужный был отправлен в отставку 8 февраля. На следующий день на «майдане» в центре Киева собрались около 70 человек на митинг против его отставки. Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. После отставки главкома оппозиция раскритиковала решение Зеленского и обвинила его в устранении политических конкурентов. Согласно социологическому опросу от 5 марта, Залужный набрал бы в первом туре президентских выборов 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре — 67,5% против 32,5%.
Данилов лишился поста на прошлой неделе, также были уволены первый помощник президента и его давний друг Сергей Шефир и еще три внештатных советника. По мнению аналитиков украинского издания «Страна», последние перестановки говорят об усилении позиций главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который фактически стал вторым по влиянию человеком в государстве.