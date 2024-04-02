Подроляк: Залужного назначают послом, чтобы избежать спекуляций вокруг его деятельности

Залужный был отправлен в отставку 8 февраля. На следующий день на «майдане» в центре Киева собрались около 70 человек на митинг против его отставки. Тогда украинские СМИ писали, что Залужный является главным конкурентом президента на выборах главы государства, если бы они были объявлены. После отставки главкома оппозиция раскритиковала решение Зеленского и обвинила его в устранении политических конкурентов. Согласно социологическому опросу от 5 марта, Залужный набрал бы в первом туре президентских выборов 41% голосов против 23,7% за Зеленского, а во втором туре — 67,5% против 32,5%.