Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«У министра есть уверенность в разведывательном сообществе, и оно продолжает вырабатывать свою оценку. Расследование продолжается, так что не буду сейчас говорить на эту тему», — отметила представитель американского военного ведомства. Она комментировала вопрос, согласен ли Остин с американскими спецслужбами, которые ранее пришли к выводу о том, что «крайне маловероятна ответственность иностранных противников за аномальные медицинские инциденты» с участием персонала США.
Кроме того, Сингх отметила, что не может подтвердить достоверность сведений о выявлении симптомов «гаванского синдрома» у 11 членов американской межведомственной передовой группы, в том числе у 9 военных, готовившей в 2021 году визит вице-президента США Камалы Харрис в Ханой.
При этом заместитель пресс-секретаря заявила, что на «симптомы, схожие с теми, о которых сообщалось при аномальных медицинских инцидентах», жаловался «представитель Министерства обороны США высокого ранга», принимавший участие в мероприятиях по линии саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Этот чиновник не входил в делегацию Остина в Вильнюсе на саммите альянса, добавила Сингх. На просьбу уточнить, могло ли тогда что-то угрожать шефу Пентагона и его делегации, она ответила, что ей «неизвестно, чтобы делегация министра сталкивалась с [каким-либо] риском», — заявила Сингх.
Телекомпания CBS опубликовала на прошлой неделе выдержки из интервью с отставным американским военнослужащим Грегом Эдгрином, который якобы проводил расследование Министерства обороны США относительно «гаванского синдрома». Последний характеризуется приступами тошноты, головной болью и головокружением. По версии Эдгрина, этот синдром якобы нередко наблюдался у сотрудников американских федеральных ведомств, которые курировали вопросы, касающиеся России. В связи с этим он, по сути, обвиняет Россию в причастности к инцидентам. Эдгрин утверждал, что нашел подтверждения этого, но не пояснил, какие. Он также посетовал на то, что в рамках разбирательства были установлены слишком жесткие критерии для доказательств.
Выводы разведки и медиков
В марте прошлого года американское разведсообщество признало «очень маловероятным», что противники США использовали «направленную энергию» в отношении пострадавших от так называемого гаванского синдрома. Оно также назвало маловероятной версию о том, что какое-либо государство, в том числе Россия, причастно к случаям обнаружения симптомов «гаванского синдрома» у американских госслужащих. Разведка, по сути, исключила возможность того, что за случившимся стоят Россия, КНР, Куба или любая другая страна или группа лиц.
В США СМИ и должностные лица обычно объясняют синдром некими «акустическими атаками» или воздействием «направленной энергии». Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад. На протяжении последних лет схожие симптомы были зарегистрированы у американских госслужащих по всему миру.
В середине марта текущего года государственные Национальные институты здравоохранения США опубликовали специализированное исследование, в котором признали, что не обнаружили существенных повреждений головного мозга у американских госслужащих, испытывавших симптомы «гаванского синдрома».