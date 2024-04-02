Телекомпания CBS опубликовала на прошлой неделе выдержки из интервью с отставным американским военнослужащим Грегом Эдгрином, который якобы проводил расследование Министерства обороны США относительно «гаванского синдрома». Последний характеризуется приступами тошноты, головной болью и головокружением. По версии Эдгрина, этот синдром якобы нередко наблюдался у сотрудников американских федеральных ведомств, которые курировали вопросы, касающиеся России. В связи с этим он, по сути, обвиняет Россию в причастности к инцидентам. Эдгрин утверждал, что нашел подтверждения этого, но не пояснил, какие. Он также посетовал на то, что в рамках разбирательства были установлены слишком жесткие критерии для доказательств.