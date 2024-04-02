ABC: Трамп внес залог в $175 млн по делу о мошенничестве

Как отмечается, Трамп обеспечил залог через страховую компанию Knight Specialty.
16 февраля суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк и обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк. Трамп подал апелляцию на это постановление. Суд в Нью-Йорке назначил на 15 апреля дату судебного разбирательства после того, как экс-президент согласился выплатить залог для обжалования решения по этому делу.
Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.