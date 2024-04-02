Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом ментальной агрессии

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года “голая вечеринка” является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — отметил в этой связи советник главы военного ведомства.