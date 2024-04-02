Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом ментальной агрессии

По словам Ильницкого, США в качестве инструмента ментальной войны используют внедрение в общество атакуемой страны идеологических платформ деградации и безответственности. Такой подход, в частности, предполагает стирание национальной истории и культуры, деидеологизацию общества, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти.
В качестве примера таких инструментов воздействия советник министра обороны привел «голую вечеринку».
«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года “голая вечеринка” является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего. Это вовсе не случайность, а элемент технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», — отметил в этой связи советник главы военного ведомства.
Ильницкий подчеркнул, что сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией.
При этом, по словам советника, военные специалисты США и НАТО фактически начали формирование ментального театра военных действий, происходит переход от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником.
Он добавил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операций минобороны Соединенных Штатов.
В конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.