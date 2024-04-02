Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

КАРАКАС, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.
«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что скоро я посещу его», — сказал в понедельник Мадуро послу России Сергею Малик-Багдасарову в прямом эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.
«Мне очень больно от того, что произошло в Москве (теракт в “Крокус сити холле” — прим. ТАСС). Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату, уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла», — обратился Мадуро с просьбой к приглашенному на телепрограмму послу.