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Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

Николас Мадуро также выразил солидарность с российским народом и Владимиром Путиным.

Источник: AP 2023

КАРАКАС, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что скоро посетит с визитом Россию, и выразил солидарность с российским народом и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что скоро я посещу его», — сказал в понедельник Мадуро послу России Сергею Малик-Багдасарову в прямом эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Television.

«Мне очень больно от того, что произошло в Москве (теракт в “Крокус сити холле” — прим. ТАСС). Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату, уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла», — обратился Мадуро с просьбой к приглашенному на телепрограмму послу.