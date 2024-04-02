Президент Венесуэлы сообщил, что в ближайшее время посетит Россию

«Мне очень больно от того, что произошло в Москве (теракт в “Крокус сити холле” — прим. ТАСС). Я прошу вас, чтобы вы передали особым образом нашему старшему брату, уважаемому президенту Путину и нашему любимому русскому народу полную солидарность и полную поддержку Боливарианской Республики Венесуэла», — обратился Мадуро с просьбой к приглашенному на телепрограмму послу.