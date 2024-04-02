Суд в США отклонил ходатайства сына Байдена о снятии обвинений

«Ходатайства отклонены», — указано в документе.
Ранее сообщалось, что Хантера Байдена привлекают по девяти пунктам обвинения в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Прокуратура настаивает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и эскортниц. По новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы.
Защита Байдена-младшего ранее назвала данное дело против него политически мотивированным и обусловленным исключительно его фамилией. Адвокаты заявили, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя «беспрецедентное и противоречащее конституции» дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь, «через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств», — о неуплате налогов.
В заявлении защиты, полученном РИА Новости, говорилось, что все долги по налогам были полностью погашены, а обвинение было готово разрешить дело вне уголовных рамок.
Сам Хантер Байден объяснил свое преследование борьбой республиканцев против его отца. Об этом говорили и в окружении американского лидера, который, по данным СМИ, более всего печалится из-за ситуации вокруг сына.
Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была многократно скромней, прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.
Хантер Байден, которому 54 года, — первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета «Кольт» он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.