30-летний военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Военнослужащий Валерий Ербуров из Баяндаевского района погиб во время СВО. Мужчине было 30 лет. Об этом сообщают в администрации МО «Нагалык».
Валерий родился в селе Нагалык в 1993 году, после школы был призван в ряды Российской армии. После был направлен в Таджикистан на службу. Там сибиряк получил звание ветерана боевых действий. Затем, после прохождения службы Валерий подписал контракт на три года в Ангарске. В 2022 году он отправился в зону СВО.
— Мужчину вспоминают как спокойного, серьезного и трудолюбивого человека. У Валерия было много друзей. Он никогда не сидел сложа руки. Кроме того, всегда помогал своей тете, — говорят в администрации.
В администрации сообщают, что сибиряк был активным жителем села. Он играл на районных турнирах по футболу и волейболу, а в школьные годы занимался вольной борьбой.
Валерий принял участие в боях на Авдеевском направлении и погиб 1 декабря 2023 года.