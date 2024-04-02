30-летний военнослужащий из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Валерий родился в селе Нагалык в 1993 году, после школы был призван в ряды Российской армии. После был направлен в Таджикистан на службу. Там сибиряк получил звание ветерана боевых действий. Затем, после прохождения службы Валерий подписал контракт на три года в Ангарске. В 2022 году он отправился в зону СВО.