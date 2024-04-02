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В Красноярске назначили нового руководителя молодежной политики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Логинов.

Источник: Соцсети

Кресло руководителя молодежной политики Красноярска заняла 34-летняя Вероника Клоберданц. До этого она была исполняющим обязанности руководителя управления.

Вероника Клоберданц родилась в Красноярске 31 октября 1989 года. Окончила красноярский педуниверситет по специальности «Специалист по социальной работе».

В молодежной политике работает с 2010 года. Через год стала специалистом по работе с молодежью. В 2014 году Вероника Клоберданц получила должность ведущего специалиста в управлении молодежной политики администрации Красноярска.

Как ранее сообщал НИА Красноярск, предыдущий руководитель управления Арина Константинова покинула свой пост еще в конце 2023 года.