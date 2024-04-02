В Красноярске назначили нового руководителя молодежной политики

Кресло руководителя молодежной политики Красноярска заняла 34-летняя Вероника Клоберданц. До этого она была исполняющим обязанности руководителя управления.
Вероника Клоберданц родилась в Красноярске 31 октября 1989 года. Окончила красноярский педуниверситет по специальности «Специалист по социальной работе».
В молодежной политике работает с 2010 года. Через год стала специалистом по работе с молодежью. В 2014 году Вероника Клоберданц получила должность ведущего специалиста в управлении молодежной политики администрации Красноярска.
Как ранее сообщал НИА Красноярск, предыдущий руководитель управления Арина Константинова покинула свой пост еще в конце 2023 года.