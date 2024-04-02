Более 14 тысяч человек посетили поезд «Сила в правде» в столице Приморья

Поезд «Сила в правде» отправился в путь в знаменательную дату — День защитника Отечества" — с территории Киевского вокзала в Москве, чтобы пройти свыше 34 тысяч километров через разные города России и в понедельник, 1 апреля, добраться до Владивостока.