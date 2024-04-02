Более 14 тысяч человек посетили поезд «Сила в правде» в столице Приморья

Поезд «Сила в правде» отправился в путь в знаменательную дату — День защитника Отечества" — с территории Киевского вокзала в Москве, чтобы пройти свыше 34 тысяч километров через разные города России и в понедельник, 1 апреля, добраться до Владивостока.
Поезд «Сила в правде» включает вагоны-выставки, посвященные истории Вооруженных сил, видов и родов войск и проведению специальной военной операции, и железнодорожную платформу-сцену.
В составе агитационного поезда — тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетам боевой техники времен Великой Отечественной войны, а также вагон «Альянс обетованный», экспозиция которого раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма.
Представлены тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Минобороны России, «Юнармии» и тематический вагон Главного управления кадров Минобороны «Военная служба по контракту — выбор сильных».
Сегодня, 2 апреля, состав работает в Уссурийске. Все желающие смогут посетить передвижные выставки на железнодорожном вокзале города до 14:50.
Свое путешествие уникальный поезд завершит в мае в Москве. Его прибытие в столицу будет приурочено к празднованию Дня Победы, отмечает пресс-служба краевого правительства.