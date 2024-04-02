Патриотическое воспитание молодёжи: Губернатор обсудил с атаманом Сибирского войскового казачьего общества дальнейшую работу

Сегодня казаки не только активно участвуют в общественно значимых акциях и мероприятиях региона, но продвигают свои проекты. Такие, как праздники, посвященные 425-й годовщине Ирменского сражения, Дню новосибирского казачества, 441-й годовщине Сибирского казачьего войска, межрегиональный фестиваль боевых искусств «Где стоишь, там и поле Куликово», региональный этап слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне».