Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриотическое воспитание молодёжи: Губернатор обсудил с атаманом Сибирского войскового казачьего общества дальнейшую работу

Глава региона Андрей Травников провёл рабочую встречу с Героем Российской Федерации, атаманом Сибирского войскового казачьего общества Андреем Тимошенко.

Источник: Правительство Новосибирской области

Участники встречи обсудили работу Новосибирского отдельского казачьего общества, перспективы его дальнейшего развития. Также Губернатор поблагодарил сибирских казаков за их героизм и мужество, проявляемые в зоне СВО.

Добавим, что Правительство Новосибирской области традиционно взаимодействует с представителями сибирского казачества, в том числе, в рамках патриотического воспитания молодёжи. Ведь сегодняшнее служение казаков Родине — отличный пример для подростков и молодых людей.

Сегодня казаки не только активно участвуют в общественно значимых акциях и мероприятиях региона, но продвигают свои проекты. Такие, как праздники, посвященные 425-й годовщине Ирменского сражения, Дню новосибирского казачества, 441-й годовщине Сибирского казачьего войска, межрегиональный фестиваль боевых искусств «Где стоишь, там и поле Куликово», региональный этап слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне».