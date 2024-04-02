Патриотическое воспитание молодёжи: Губернатор обсудил с атаманом Сибирского войскового казачьего общества дальнейшую работу

Участники встречи обсудили работу Новосибирского отдельского казачьего общества, перспективы его дальнейшего развития. Также Губернатор поблагодарил сибирских казаков за их героизм и мужество, проявляемые в зоне СВО.
Добавим, что Правительство Новосибирской области традиционно взаимодействует с представителями сибирского казачества, в том числе, в рамках патриотического воспитания молодёжи. Ведь сегодняшнее служение казаков Родине — отличный пример для подростков и молодых людей.
Сегодня казаки не только активно участвуют в общественно значимых акциях и мероприятиях региона, но продвигают свои проекты. Такие, как праздники, посвященные 425-й годовщине Ирменского сражения, Дню новосибирского казачества, 441-й годовщине Сибирского казачьего войска, межрегиональный фестиваль боевых искусств «Где стоишь, там и поле Куликово», региональный этап слёта казачьей молодёжи «Готов к труду и обороне».