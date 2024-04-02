Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина

«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — сказал он.
Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.