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Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, теряет стратегическое значение для ВСУ после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Источник: AP 2023

«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», — сказал он.

Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.