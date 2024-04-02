Байден и Кисида договорятся о ремонте в Японии боевых кораблей США

В настоящее время боевые корабли американских ВМС для ремонта отправляются на верфи на территории Соединенных Штатов. В Японии обслуживаются только вспомогательные и транспортные суда. Это увеличивает логистические проблемы и затраты, снижает готовность и мобильность американских сил в Восточной Азии. Токио, со своей стороны, приветствует договоренность о ремонте американских кораблей, поскольку это увеличит доходы местного судостроения.