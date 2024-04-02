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Указом Владимира Путина Краснознаменная армия из Приморья стала гвардейской

Решение принято в знак признания массового героизма в ходе боевых действий.

Источник: PrimaMedia.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 5-я общевойсковая Краснознаменная армия получает почетное наименование «гвардейская». Это решение принято в знак признания массового героизма и отваги среди личного состава армии, продемонстрированных в ходе боевых действий защиты Отечества и национальных интересов, сообщает ИА PrimaMedia.

Теперь 5-я общевойсковая Краснознаменная армия будет именоваться 5 гвардейская общевойсковая Краснознаменная, ордена Жукова армия.

5-я общевойсковая Краснознаменная армия является оперативным объединением Вооруженных Сил РФ, входящим в состав Восточного военного округа. Штаб армии расположен в городе Уссурийске.

Напомним, президент Владимир Путин 1 февраля подписал указ об учреждении в РФ ордена «За доблестный труд». Награда будет вручаться как гражданам РФ, так и трудовым коллективам.