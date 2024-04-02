Указом Владимира Путина Краснознаменная армия из Приморья стала гвардейской

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 5-я общевойсковая Краснознаменная армия получает почетное наименование «гвардейская». Это решение принято в знак признания массового героизма и отваги среди личного состава армии, продемонстрированных в ходе боевых действий защиты Отечества и национальных интересов, сообщает ИА PrimaMedia.