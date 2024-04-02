В Башкирии весной 2024 года будут призваны более 5,5 тысячи новобранцев

Отправка призывников со сборного пункта в войска планируется в конце апреля текущего года. Все они будут обеспечены комплектом обмундирования, продовольственным и вещевым имуществом.
«Сразу хочу отметить, что мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 апреля 2024 года по 15 июля 2024 года, — сказал Михаил Блажевич. — Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания».
В стране с 1 января этого года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Как объяснили в военном комиссариате, это связано с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учёта призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 60% составляли люди, не прошедшие военную службу, поскольку получали образование. При этом многие из них желали пройти военную службу по призыву. Теперь такая возможность у них появилась. По словам Михаила Блажевича, призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт.
«Что касается вопроса о призыве на военную службу граждан, достигших 27-летнего возраста, все призывники, состоявшие на воинском учёте и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учёта призывников и переданы в запас. При этом граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества», — добавил Михаил Блажевич.
Напомним, на прошлой неделе Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о составах призывных комиссий республики на 2024 год. В указе руководителя республики утверждены основной и резервный составы призывной комиссии РБ, призывных комиссий городов и районов, перечень медицинских организаций, которые проведут медкомиссию при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, сообщало информагентство «Башинформ».