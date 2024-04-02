В Башкирии весной 2024 года будут призваны более 5,5 тысячи новобранцев

В стране с 1 января этого года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Как объяснили в военном комиссариате, это связано с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учёта призывников в связи с достижением 27-летнего возраста, около 60% составляли люди, не прошедшие военную службу, поскольку получали образование. При этом многие из них желали пройти военную службу по призыву. Теперь такая возможность у них появилась. По словам Михаила Блажевича, призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт.