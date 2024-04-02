В Общественной палате Иркутской области обсудили итоги избирательной кампании

В завершение Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев отметил, что общественное наблюдение за ходом голосования сейчас детально проработано. Что же касается перспектив развития этого общественного института, то его нужно расширять на все этапы выборов, начиная от принятия решения о назначении выборов и подробно регулировать контроль на всех стадиях подготовки выборов и на всех формах голосования. Общественные штабы должны расширять свою деятельность максимально на все НКО и расширять круг экспертов, чтобы оперативно информировать широкую общественность обо всех деталях. Сомнение к организации процесса выборов не должна возникать ни у одного лица, ни на одной из стадий.