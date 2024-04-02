В Общественной палате Иркутской области обсудили итоги избирательной кампании

На заседании проанализированы основные выводы по итогам мониторинга прошедшей избирательной кампании по выборам президента России и озвучены рекомендации для дальнейшего совершенствования от субъектов общественного контроля по итогам наблюдения.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев отметил, что в Приангарье избирательная кампания
— В Иркутской области, как и на территории всей страны на базе общественных штабов были организованы многочисленные обучающие семинары. В регионе профессиональными преподавателями было подготовлено более пяти тысяч общественных наблюдателей. Благодаря предварительному обучению наблюдатели четко понимали свою роль на выборах, знали, как наблюдать, и на что обращать пристальное внимание. Выборы прошли без нарушений, все процессы были открыты. Штаб все дни голосования был на связи со всеми территориями региона. Наличие общественного контроля — это важнейший фактор обеспечения легитимности выборов, — резюмировал Владислав Шиндяев.
В сентябре региону предстоит организовать новую избирательную кампанию, подготовка к которой уже началась. Эксперты высказали мнение, что в будущем хотелось бы создать систему муниципальных общественных штабов, которые позволят еще эффективнее осуществлять наблюдение за выборами, которые проходят на местах.
Руководитель медиа-центра «Приангарье» Дмитрий Люстрицкий рассказал, что на региональном уровне в Центре общественного наблюдения был организован ежедневный медиамарафон, во всех социальных сетях транслировалась информация о деятельности центра, было проведено несколько экспертных заседаний.
— Впервые за много предыдущих кампаний она стала очень медийной — освещалось очень много, возможно даже избыточно. Однако благодаря этому удалось дойти до многих — основная масса населения Иркутской области была информирована, как проходят выборы, и это доказывало, что кампания проводится открыто, — подчеркнул Дмитрий Люстрицкий.
Он высказал мнение, что нужно создавать правовую и финансовую базу для осуществления деятельности штабов и центров по общественному наблюдению. Многие задачи решались за счет добровольного энтузиазма. Центр общественного наблюдения и центр контроля должны приобрести четкий формализованный характер.
— Отмечу высокий уровень подготовки наблюдателей, это фактор, который показывает степень ответственности за вверенный участок деятельности, — сказал Евгений Усов. — Также важно отметить, что информатизация повышает доверие к выборам, особенно это касается транслирования процесса «на местах». Это минимизирует различного рода фейки. Впредь важно двигаться в данном направлении информатизации, учитывая новые возможности, а также новые риски и вызовы. В частности, работать над вопросами идентификации и верификации пользователей, когда мы говорим об электронном голосовании.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов поделился своими впечатлениями о ходе кампании:
— В ходе проведения голосования был на многих избирательных участках. Хотел бы отметить высокую активность людей, на некоторых участках из-за пропускного режима даже выстраивались очереди. Однако все было четко и системно организовано. В школе № 24 города Иркутска расположено сразу три участковых избирательных комиссии — это не очень удобно, так как при существующей планировке здания невозможно развести потоки людей. В связи с чем считаю необходимым учитывать данные особенности при размещении УИК.
Член Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Иркутской области Альбина Широбокова:
— В этот раз даже те, кто никогда не ходил голосовать, сделали это. Уверена, что идея единения в данный момент сыграла ключевую роль. Столкнулась с тем, что многие хотели проголосовать, но не нашли информации, как это сделать в электронном виде. На новые технологии, такие как электронное голосование, мобильный избиратель необходимо обратить более пристальное внимание. Людям нужна доступная пошаговая инструкция, которая упростит этот процесс и сделает новые технологии и формы голосования не только доступными, но и привычными для всех желающих ими воспользоваться.
В завершение Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Владислав Шиндяев отметил, что общественное наблюдение за ходом голосования сейчас детально проработано. Что же касается перспектив развития этого общественного института, то его нужно расширять на все этапы выборов, начиная от принятия решения о назначении выборов и подробно регулировать контроль на всех стадиях подготовки выборов и на всех формах голосования. Общественные штабы должны расширять свою деятельность максимально на все НКО и расширять круг экспертов, чтобы оперативно информировать широкую общественность обо всех деталях. Сомнение к организации процесса выборов не должна возникать ни у одного лица, ни на одной из стадий.