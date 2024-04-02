Ричмонд
+13°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И.о. главы Емельяновского района подал в отставку после возбуждения уголовного дела

В Красноярском крае исполняющий обязанности главы Емельяновского района подал в отставку после того, как его уличили в использовании служебного транспорта для поездок в Минусинск.

Источник: Reuters

«Вчера руководитель муниципального образования написал заявление о досрочном прекращении полномочий», — пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что речь идет об Александре Клименко, который работал в Емельяновском районе с июля 2022 года, а до этого руководил Минусинским районом. Там чиновник попал под уголовное преследование — его подозревали в халатности, которая привела в апреле 2022 года к крупному пожару. Ущерб от него оценивался почти в 60 млн рублей.

В суд именно по этому уголовному делу ездил на служебной «Тойоте» Александр Клименко. В среднем маршрут туда и обратно выходил в 880 км, подсчитали в прокуратуре.

В отношении уже бывшего главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления). Расследование держит на контроле прокуратура.