И.о. главы Емельяновского района подал в отставку после возбуждения уголовного дела

«Вчера руководитель муниципального образования написал заявление о досрочном прекращении полномочий», — пояснили в надзорном ведомстве.
В прокуратуре сообщили, что речь идет об Александре Клименко, который работал в Емельяновском районе с июля 2022 года, а до этого руководил Минусинским районом. Там чиновник попал под уголовное преследование — его подозревали в халатности, которая привела в апреле 2022 года к крупному пожару. Ущерб от него оценивался почти в 60 млн рублей.
В суд именно по этому уголовному делу ездил на служебной «Тойоте» Александр Клименко. В среднем маршрут туда и обратно выходил в 880 км, подсчитали в прокуратуре.
В отношении уже бывшего главы района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления). Расследование держит на контроле прокуратура.