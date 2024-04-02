И.о. главы Емельяновского района подал в отставку после возбуждения уголовного дела

В прокуратуре сообщили, что речь идет об Александре Клименко, который работал в Емельяновском районе с июля 2022 года, а до этого руководил Минусинским районом. Там чиновник попал под уголовное преследование — его подозревали в халатности, которая привела в апреле 2022 года к крупному пожару. Ущерб от него оценивался почти в 60 млн рублей.